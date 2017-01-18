LinkedIn заявила о планах вернуться в Россию

Социальная сеть LinkedIn планирует вернуться в Россию, заявил РИА Новости ее вице-президент и один из основателей Аллен Блю.

«Для нас очень важно тесно работать с российским правительством, чтобы быть уверенными в том, что мы реагируем на озабоченности обеих сторон. И мы рассчитываем делать это», — сказал Блю.

Он не назвал точной даты возвращения социальной сети в Россию.

«У нас пока нет прогресса, о котором можно сообщить, и мы не хотим говорить о специфике переговоров. Мы полагаем, что это имеет большое значение для российских граждан и их партнеров за рубежом, для российского правительства и всей системы. Поэтому мы очень аккуратно говорим об этих переговорах, чтобы провести их как следует», — добавил Блю.

Роскомнадзор внес LinkedIn в реестр компаний, нарушающих закон о хранении данных на территории России, в ноябре. Провайдерам было поручено заблокировать доступ к социальной сети. Позднее из российских версий App Store и Google Play были удалены приложения LinkedIn.

Эта сеть предназначена для обмена профессиональными контактами и поиска работы. Число ее пользователей составляет более 400 миллионов человек.