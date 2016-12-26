«Интерфакс» объяснил «вспышку» над Черным морем в утро крушения Ту-154

Заснятая камерами наблюдения вспышка над Черным морем в утро крушения Ту-154 не имеет отношения к катастрофе. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии. По его словам, вспышка была снята позднее, чем разбился лайнер.

«Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» назвал преждевременными выводы о том, что на борту Ту-154 могла произойти какая-либо нештатная ситуция вплоть до взрыва. «На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы. Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать», — пояснил он.

Накануне в сети появилась запись за камеры наблюдения, установленной на одном из пляжей Сочи. На ней в небе видна яркая вспышка.

По словам собеседника «Интерфакса», близкого к расследованию, причиной крушения могли стать ошибка пилота при маневрировании или серьезная техническая неисправность. «Самолет резко потерял высоту и упал в море при совершении маневра. Возможно, катастрофа стала следствием ошибки экипажа», — сказал он. Источник добавил, что главный вопрос для следствия — причина, по которой экипаж не сообщил на землю о неполадках на борту.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов заявил, что теракт не входит в число приоритетных версий случившегося. По его словам, к катастрофе могли привести «техническое состояние либо ошибка пилотирования», однако окончательные причины случившегося предстоит установить комиссии по расследованию.

В настоящий момент на месте крушения самолета продолжаются поисковые работы. Спасателям уже удалось обнаружить 11 тел погибших, а также небольшие фрагменты фюзеляжа Ту-154. Первый самолет с останками находившихся на борту уже вылетел в Москву. В Минобороны рассказали, что поиски осложняются сложным рельефом дна. По словам источника ТАСС, специалисты смогли установить место столкновения самолета с водой. Это произошло в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера.

Ту-154 направлялся из Москвы в Сирию и приземлился в Адлере для дозаправки. Утром, 25 декабря, он пропал с радаров через несколько минут после взлета. Позднее в Черном море нашли тела пассажиров и обломки самолета. В результате катастрофы погибли 92 человека. Среди них 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов федеральных телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также члены экипажа.