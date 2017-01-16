Лидеры ДНР и ЛНР приехали в Крым

Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий посетили Крым для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Переяславской рады. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Андрей Козенко.

«Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславкой рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе», — отметил Козенко.

Лидеры ДНР и ЛНР приехали по приглашению Русской общины Крыма. С ними также прибыли председатели народных советов республик Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

Козенко добавил, что они планирует сделать ряд политических заявлений во время визита Захарченко и Плотницкого. Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением «Мир Луганщине».

Переяславская рада состоялась 18 января 1654 года. На ней представители запорожского казачества под руководством гетмана Богдана Хмельницкого приняли решение об объединении Малороссии с Русским царством.