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Прокуратура проверит слова лидера «Яблока» в Татарстане о крушении Ту-154

Прокуратура проверит слова лидера «Яблока» в Татарстане о крушении Ту-154

Новости
22:16, 26 декабря
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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить высказывания лидера регионального отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина о катастрофе самолета Ту-154 в Черном море на предмет разжигания розни и публичного унижения человеческого достоинства. Об этом агентству «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора Руслан Галиев.

Он отметил, что высказывания Зинатуллина исследуют эксперты — филологи, лингвисты и психологи.

Накануне Зинатуллин на своей странице в фейсбуке заявил, что сожалеет о том, что на борту потерпевшего крушение Ту-154 не оказалось артиста Иосифа Кобзона. Позже запись была удалена из социальной сети. Скриншот поста Зинатуллина сохранил и опубликовал местный сайт kazanfirst.ru.

В комментариях к записи Зинатуллин также написал, что ему жалко артистов, военных, Елизавету Глинку и других людей, которые летели с гуманитарной миссией, но ему «совершенно не жалко журналистов, которые делают все для создания в стране этой атмосферы», отмечается на сайте.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, 25 декабря потерпел крушение в Черным море около Сочи. На борту находились 92 человека. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и артист Иосиф Кобзон ранее рассказал, что должен был лететь вместе с ансамблем на авиабазу «Хмеймим», но отказался, потому что ему нужно было лететь на лечение. 

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Накануне журналистка Божена Рынска опубликовала в фейсбуке пост, в котором заявила, что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея в виду гибель в авиакатастрофе сотрудников телеканала НТВ, который, по ее словам, распространял ложные сведения о ней.

Пост Рынской вызвал широкий резонанс. Помощница депутата Госдумы Евгения Федорова Мария Катасонова написала заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания журналистки и принять решение о возбуждении против нее уголовного дела по статье об экстремизме. 

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