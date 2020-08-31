«Левада-центр»: почти 40% москвичей выступили против электронного голосования

39% москвичей относятся отрицательно к электронному голосованию на выборах. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», которые приводит «Медуза». Половина из них считает, что результаты голосования можно взломать и сфальсифицировать.

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

В поддержку электронного голосования высказалась ровно половина респондентов. Из них в числе преимуществ 51% назвали «голосование из дома», 44% заявили, что это «удобно, просто и комфортно». 19% участников опроса отметили, что электронное голосование «экономит время».

Среди причин отрицательного отношения к электронному голосованию 47% его противников назвали возможность взломать и сфальсифицировать его результаты. 19% сказали, что не доверяют электронному подсчету, 14% опрошенных сказали, что «нет контроля и прозрачности» и «нельзя проверить» его результаты. 11% признались, что это «сложно и не понятно».

На основе этих данных социологи сделали вывод, то лучше всего к электронному голосованию относятся сторонники власти, а хуже — ее противники.

Электронное голосование в Москве впервые использовали на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Независимый кандидат Роман Юнеман обращал внимание на недостатки системы, но суд отказался отменить его результаты.

В ходе плебисцита по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, электронно проголосовать могли жители Москвы и Нижнего Новгорода. ЦИК сообщал, что явка на электронном голосовании составила 93,02%.