Лев Рубинштейн вышел из состава Русского ПЕН-центра после исключения Сергея Пархоменко

Писатель и поэт Лев Рубинштейн вышел из состава Русского ПЕН-центра после того, как из организации исключили журналиста Сергея Пархоменко. Соответствующее обращение Рубинштейна опубликовано на сайте Colta.ru.

«Членом этой организации я стал давно, с начала 1990-х годов. И это были совсем другие времена, совсем иной общественно-политический климат. И сама организация, и декларируемые ею принципы, и различные ее конкретные шаги были вполне совместимыми с моими базовыми представлениями о, так сказать, добре и зле», — заявил он.

Он пояснил, что это решение «созрело давно» и «последней каплей» стало известие об исключении из Русского ПЕН-центра нескольких его членов.

«Не имея того темперамента, который необходим для „внутренней борьбы“, я не нахожу ничего более уместного, чем просто покинуть эту организацию, просто попрощаться с ней», — подчеркнул Рубинштейн.

Ранее в ходе заседания исполкома Русского ПЕН-центра, которое прошло в конце декабря, было принято решение исключить из состава организации журналиста, одного из основателей проекта «Последний адрес» Сергея Пархоменко. Сам журналист связал свое исключение, в частности, с текстом на сайте «Эха Москвы», где он рассказывает о ситуации с обращением Русского ПЕН-центра о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова.

24 декабря сообщалось, что 60 членов русского ПЕН-центра, а также литераторы и ученые подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Олега Сенцова. Под обращением стояли подписи Александра Архангельского, Варвары Горностаевой, Дениса Драгунского, Майи Кучерской, Андрея Макаревича, Наума Нима, Льва Рубинштейна, Владимира Войновича, Сергея Гандлевского, Людмилы Улицкой и других.

Позже в пресс-службе Русского ПЕН-центра «Интерфаксу» сообщили, что организация не писала письмо Путину, отметив, что «исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют». «У нас есть группа „либеральных“ оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию. Они являются членами Центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников», — пояснили в пресс-службе.

ПЕН-клуб — международная неправительственная организация, объединяющая писателей, поэтов и журналистов. Русский ПЕН-центр был образован в 1989 году. Президент Русского ПЕН-центра — писатель Андрей Битов.