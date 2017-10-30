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Елена Летучая перейдет на «Первый канал»

30 октября, 13:39
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Телеведущая Елена Летучая, которая ранее вела программу «Ревизорро» на канале «Пятница», перейдет на работу на «Первый канал». Об этом говорится в официальном пресс-релизе, который оказался в распоряжении Дождя. 

Ведущая займется проектом «Летучий отряд». Заявленная цель программы — научить зрителей бороться за свои права. Раз в неделю команда проекта будет разбирать одно из обращений, которое зрители смогут отправить на адрес «Первого канала» или выложить в социальные сети с хэштегом #летучийотряд.

Съемочная группа будет выезжать на место и пытаться решить проблему героя, чтобы на его примере показать, как нужно себя вести в подобных ситуациях. «Я очень рада тому, что теперь, когда за моей спиной такая сила, как главный канал страны, я смогу помогать людям в действительно сложных жизненных ситуациях. Я хочу рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать», — рассказала Летучая.

Предложение о работе потупило к телеведущей после того, как она «экспромтом» сделала репортаж из воронежской больницы, в которой обнаружила «антисанитарные условия и грубые нарушения», отмечается в пресс-релизе. Сюжет о больнице на основе репортажа Летучей вышел на «Первом канале», а прокуратура начала проверку. При этом сотрудники медучреждения рассказывали, что перед визитом Летучей и съемочной группы в учреждение зашел мужчина, который специально испачкал туалеты, а также подбросил тараканов, мусор и использованные шприцы и разлил по стенам каловые массы. В больнице эту ситуацию расценили как провокацию.

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