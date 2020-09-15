Lego откажется от пластиковых деталей

Датская компания конструкторов Lego к 2030 году откажется от производства деталей из пластика в пользу экологически чистых материалов. Об этом сообщается в ее пресс-релизе.

Фото: Lego.com

В течение последних пяти лет более 150 ученых и инженеров тестировали множество различных материалов растительного происхождения или сделанных из вторсырья, однако, отмечают в компании, было непросто подобрать такие, чтобы детали могли надежно соединяться и легко разбираться.

Исполнительный директор Lego Тим Брукс сказал Sky News, что сейчас компания остановилась на биополиэтилене — пластике из этанола, произведенного из сахарного тростника. Однако первые прототипы пришлось разбирать с помощью плоскогубцев и гаечных ключей. Сейчас «биодетали» составляют примерно 2% от всех производимых компанией конструкторов.

К 2022 году Lego модернизирует свои производства таким образом, чтобы свести к нулю выбросы углерода и снизить потребление воды на 10%. К 2025 году все отходы производства будут перерабатываться, а не отправляться на свалку. Для этих же целей компания откажется от одноразовых пластиковых пакетов в своей упаковке.

На экологические проекты Lego инвестирует порядка 400 миллионов долларов в течение следующих трех лет.

Ежегодно Lego производит 90 тысяч тонн пластика.