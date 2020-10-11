Лечащий врач Трампа сообщил, что тот больше не заразен

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его лечащего врача Шона Конли.

Фото: пресс-служба администрации президента США

По словам Конли, на то, что Трамп не заразен, указывают отсутствие температуры в течение более 24 часов, ряд «продвинутых диагностических тестов», а также утренний ПЦР-тест.

10 октября Дональд Трамп возобновил предвыборную кампанию и выступил перед сторонниками с балкона Белого дома. Он заявил, что чувствует себя отлично, и снова начинает массовые предвыборные мероприятия.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно в начале октября. Он три дня провел в военном госпитале, а затем вернулся в Белый дом. Несмотря на предписание самоизолироваться, президент вернулся к работе и выезжал из дома на машине, чтобы поприветствовать сторонников.