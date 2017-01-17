Артемий Лебедев назвал доносами жалобы фонда Навального на студию

Российский дизайнер Артемий Лебедев в своем фейсбуке раскритиковал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального после того, как ФБК направил несколько запросов в ФАС о деятельности «Студии Артемия Лебедева».

Дизайнер напомнил, что после жалобы ФБК Челябинское УФАС начало проверку действий центра развития туризма Саткинского района, который «без торгов заключил договор на разработку логотипа и фирменного стиля Сатки со студией Артемия Лебедева». Кроме того, ФБК ранее обращался в антимонопольную службу с аналогичным заявлением в отношении одного из учреждений Санкт-Петербурга, также заказывавшего у Лебедева логотип города.

«Еще из пары мест приходят новости о том, что поступили запросы из ФБК, которые пока не попали в прессу. Все свидетельствует о том, что таких запросов десятки. При этом на сайте https://fbk.info ни слова об этой общественно полезной деятельности нет», — пишет Лебедев.

Он предложил ФБК проверить все 3274 работы в портфолио студии, «отправить заявки во все ведомства и компании, запросить все договоры и цены». «И найдите хоть одну ошибку, хоть одно слабое место. Только не забывайте народную мудрость, Алексей: доносчику — первый кнут», — заключил дизайнер.

По мнению Лебедева, Навальный начал «строчить доносы и использовать админресурс», прочитав его пост в «Живом журнале», в котором критиковалось желание оппозиционера выдвинуться в президенты России.

Пресс-секретарь ФБК и Алексея Навального Кира Ярмыш не смогла оперативно прокомментировать Дождю заявления дизайнера.

Ранее в ЖЖ Лебедев, комментируя решение основателя ФБК участвовать в выборах президента России, заявил, что Навальный «не сделал в своей жизни ровным счетом абсолютно ничего», назвав его «обычным гражданским активистом-популистом». «Я считаю, что кроме остроумного блога и таланта журналиста у Алексея нет ничего. Все его расследования — это в лучшем случае уровень „Новой газеты“, а обычно фонд Алексея работает просто как сливной бачок», — написал он.