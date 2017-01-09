RNS сообщило о хакерских атаках из России на сайт партии Марин Ле Пен

Партия «Национальный фронт», лидером которой является Марин Ле Пен, ограничила возможность отправки запросов через свой сайт из нескольких стран, в том числе из России, в связи с попытками хакерских атак. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя партии.

Агентство отмечает, что сейчас форма обратной связи на сайте партии при попытке отправки запроса членам партии автоматически выдает ответ об ограничении доступа для пользователей из России.

В ответе пресс-центра партии, на который ссылается агентство, говорится, что данное ограничение введено «из-за попыток атак с серверов, расположенных в России (и других странах) через наши автоматические формы».

В июле 2016 года Банк России отозвал лицензию у московского ПЧРБ банка (бывший «Первый чешско-российский банк»), который, в частности, кредитова партию «Национальный фронт».

Позже стало известно, что Ле Пен для финансирования предвыборной кампании возьмет займ шесть миллионов евро в фонде своего отца. Вице-президент партии Флориан Филиппо рассказал в интервью радио Europe 1, что французские банки отказали в финансировании кампании Ле Пен.