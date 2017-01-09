Прямой эфир
59,88
63,30
55,40
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Фонтанка» рассказала о передаче Исаакиевского собора РПЦ к декабрю 2017 года
Минздрав объяснил предложение запретить продажу табака родившимся после 2015 года
Россию на инаугурации Трампа представит посол Сергей Кисляк
Суд по делу о лекции по йоге отложили из-за сомнений в показаниях полицейского

RNS сообщило о хакерских атаках из России на сайт партии Марин Ле Пен

Новости
19:57, 9 января
384
3
Поделиться

Партия «Национальный фронт», лидером которой является Марин Ле Пен, ограничила возможность отправки запросов через свой сайт из нескольких стран, в том числе из России, в связи с попытками хакерских атак. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя партии.

Агентство отмечает, что сейчас форма обратной связи на сайте партии при попытке отправки запроса членам партии автоматически выдает ответ об ограничении доступа для пользователей из России.

В ответе пресс-центра партии, на который ссылается агентство, говорится, что данное ограничение введено «из-за попыток атак с серверов, расположенных в России (и других странах) через наши автоматические формы».

В июле 2016 года Банк России отозвал лицензию у московского ПЧРБ банка (бывший «Первый чешско-российский банк»), который, в частности, кредитова партию «Национальный фронт».

Позже стало известно, что Ле Пен для финансирования предвыборной кампании возьмет займ шесть миллионов евро в фонде своего отца. Вице-президент партии Флориан Филиппо рассказал в интервью радио Europe 1, что французские банки отказали в финансировании кампании Ле Пен.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2