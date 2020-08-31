Латвия и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам

Президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок из-за ситуации после выборов в республике. Об этом сообщил латвийский МИД. Вскоре об аналогичном решении объявил МИД Эстонии.

Фото: Белта / ТАСС

В санкционный список, кроме президента страны, попали его старший сын Виктор Лукашенко, глава ЦИК Лидия Ермошина, глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместитель Иван Тертель, а также другие чиновники из белорусских МВД, МИД, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Латвия не одобряет фальсификации на президентских выборах 9 августа, насилие над мирными протестующими и журналистами. Он призвал Европейский Союз последовать примеру Латвии.

«Эстония и Латвия продолжают активную работу по поддержке укрепления гражданского общества Беларуси. Беларусь была и остается для Эстонии и Латвии важным соседним государством, Эстония и Латвия и в дальнейшем намерены поддерживать добрососедские отношения с белорусским народом», — говорится в совместном заявлении двух стран.

Ранее о готовящихся санкциях в отношении Лукашенко и других белорусских официальных лиц заявила Эстония, Литва уже запретила въезд Лукашенко и еще 31 чиновнику. Президент Европейского совета Шарль Мишель говорил, что другие страны Евросоюза тоже планируют ввести санкции.