Латвия, Литва и Эстония договорились не покупать электроэнергию у Беларуси
Эстония, Латвия и Литва договорились прекратить покупки электроэнергии у Беларуси после запуска Белорусской АЭС, сообщило министерство экономики и коммуникаций Эстонии. Для этого они введут систему сертификатов опознавания происхождения электроэнергии.
Три страны введут единый тариф за использование инфраструктуры в конце первого квартала 2021 года. Они также договорились снизить мощности при сделках с третьими странами, после чего их объем, как ожидается, сократится наполовину. По данным министерства, объем торговли сократится на российско-латвийском участке, а на литовско-калининградском сохранится без изменений.
Глава ведомства Таави Аас подчеркнул, что это соглашение сокращает торговые возможности с третьими странами и улучшает положение балтийских производителей электроэнергии.
Белорусская АЭС в Гродненской области — один из крупнейших совместных проектов России и Беларуси в области энергетики. В августе 2020 года началась загрузка ядерного топлива в реактор, станция будет полностью введена в эксплуатацию в 2021 году. Первая выработка электричества запланирована на осень.
Накануне Латвия, Литва и Эстония запретили въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще нескольким белорусским чиновникам.
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