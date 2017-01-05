Авиакомпания «Аврора» опровергла сообщение о сближении лайнера с самолетом НАТО

В авиакомпании «Аврора» опровергли информацию о том, что их лайнеру пришлось экстренно снижаться, чтобы избежать столкновения с неизвестным самолетом, передает РИА Новости.

«Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что 5 января после вылета из Сахалина лайнера, направлявшегося на Курилы, диспетчеры заметили приближающийся к нему на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли. Российскому борту пришлось экстренно снижаться, чтобы избежать столкновения

По словам источника «Интерфакса», диспетчерам удалось зафиксировать сигнал его радиолокационного ответчика. По международной классификации он относится к самолетам блока НАТО