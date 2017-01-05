Новости
21:04
Российская биатлонистка Аввакумова получила возможность выступать за сборную Южной Кореи
20:38
Отец подозреваемого в убийстве ингушского журналиста взял вину на себя
19:27
Порошенко отказался посещать «украинский ланч» в Давосе из-за статьи в WSJ о России
19:04
У берегов Луизианы загорелась нефтедобывающая платформа
18:42
В Сочи открыли первое казино новой игорной зоны
17:36
В Финском заливе затонуло рыболовецкое судно
16:30
Прокуратура начала проверку из-за превышения нормы сероводорода в Москве
15:29
Омбудсмен назвала дату прибытия Ильдара Дадина в новую колонию
Авиакомпания «Аврора» опровергла сообщение о сближении лайнера с самолетом НАТО
В авиакомпании «Аврора» опровергли информацию о том, что их лайнеру пришлось экстренно снижаться, чтобы избежать столкновения с неизвестным самолетом, передает РИА Новости.
«Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было», — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что 5 января после вылета из Сахалина лайнера, направлявшегося на Курилы, диспетчеры заметили приближающийся к нему на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли. Российскому борту пришлось экстренно снижаться, чтобы избежать столкновения
По словам источника «Интерфакса», диспетчерам удалось зафиксировать сигнал его радиолокационного ответчика. По международной классификации он относится к самолетам блока НАТО
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.