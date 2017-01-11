«Лабутены» для Бориса Ротенберга: жена миллиардера перепела хит «Ленинграда» к его дню рождения

Жена вице-президента Федерации дзюдо России, бизнесмена Бориса Ротенберга Карина сняла пародию на клип «Экспонат» группы «Ленинград» в качестве подарка мужу на день рождения. На видео она опрокидывает на татами соперников-мужчин и проводит сложные захваты.

Вместо оригинального припева «На лабутенах, ... , и в офигительных штанах» в песне звучат слова: «А на татами там устрою я тебе дзюдо! А на татами там покажу я от и до. А на татами там захваты будут, как в кино. А на татами там с тебя сорвать бы кимоно!»

3 января Борису Ротенбергу исполнилось 60 лет. Ротенберг — совладелец СМП-Банка — занимает 76 строчку в списке самых богатых людей России по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в $1000 млн. Борис Ротенберг и его брат Аркадий в юности занимались сначала самбо, а потом дзюдо в одной секции с будущим президентом России Владимиром Путиным.