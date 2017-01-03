Прямой эфир
60,53
62,74
58,15
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Киргизия не подтвердила причастность гражданина республики к теракту в Стамбуле
Четырех российских скелетонистов отстранили от международных соревнований
Марин Ле Пен назвала законным присоединение Крыма к России
Больше половины американцев усомнились в лидерских способностях Трампа

Киргизия не подтвердила причастность гражданина республики к теракту в Стамбуле

Новости
17:21, 3 января
308
0
Поделиться

Причастность к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии Лакхе Машрапова, чью фотографию опубликовали турецкие СМИ, не доказана. Об этом сообщили в Киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ), передает «Интерфакс».

Фото: Murad Sezer / Reuters

«Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается», — рассказал представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

При этом начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область) Башкур Абдыкалыков сказал, что Машрапов похож на  фоторобота разыскиваемого.

«По словам Машрапова, в аэропорту в Стамбуле его, сняв с самолета, допросили правоохранительные органы Турции. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час», — рассказал он.

Видео предполагаемого террориста, который расстрелял 39 человек в Стамбуле

Теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь, 1 января. Мужчина открыл стрельбу в одном из ночных клубов. В результате погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Еще около 70 человек получили ранения.

Правоохранительные органы Турции разыскивают нападавшего. По подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь человек. Подробности о них не сообщили.

Полиция допустила, что совершивший теракт может быть выходцем из Киргизии, Узбекистана или восточных районов Китая. По информации агентства EFE, стрельбу мог устроить 28-летний Лакхе Машрапов.

Сам Машрапов в разговоре с агентством Turmush сказал, что не причастен к теракту. Он сообщил, что был в Стамбуле с 1 по 3 января.

«Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — рассказал он.

Машрапов добавил, что ранее турецкие правоохранительные органы уже допрашивали его «в связи со схожей внешностью».

Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

«Он расстреливал все на своем пути»: рассказ девушки, которая выжила в теракте в Стамбуле. И что известно о стрельбе, которую называют вторым «Батакланом»

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2