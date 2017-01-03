Киргизия не подтвердила причастность гражданина республики к теракту в Стамбуле

Причастность к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии Лакхе Машрапова, чью фотографию опубликовали турецкие СМИ, не доказана. Об этом сообщили в Киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ), передает « Интерфакс ».

«Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается», — рассказал представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

При этом начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область) Башкур Абдыкалыков сказал, что Машрапов похож на фоторобота разыскиваемого.

«По словам Машрапова, в аэропорту в Стамбуле его, сняв с самолета, допросили правоохранительные органы Турции. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час», — рассказал он.

Теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь, 1 января. Мужчина открыл стрельбу в одном из ночных клубов. В результате погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Еще около 70 человек получили ранения.

Правоохранительные органы Турции разыскивают нападавшего. По подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь человек. Подробности о них не сообщили.

Полиция допустила, что совершивший теракт может быть выходцем из Киргизии, Узбекистана или восточных районов Китая. По информации агентства EFE, стрельбу мог устроить 28-летний Лакхе Машрапов.

Сам Машрапов в разговоре с агентством Turmush сказал, что не причастен к теракту. Он сообщил, что был в Стамбуле с 1 по 3 января.

«Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — рассказал он.

Машрапов добавил, что ранее турецкие правоохранительные органы уже допрашивали его «в связи со схожей внешностью».

Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».