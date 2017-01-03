Киргизия не подтвердила причастность гражданина республики к теракту в Стамбуле
Причастность к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии Лакхе Машрапова, чью фотографию опубликовали турецкие СМИ, не доказана. Об этом сообщили в Киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ), передает «Интерфакс».
«Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается», — рассказал представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.
При этом начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область) Башкур Абдыкалыков сказал, что Машрапов похож на фоторобота разыскиваемого.
«По словам Машрапова, в аэропорту в Стамбуле его, сняв с самолета, допросили правоохранительные органы Турции. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час», — рассказал он.
Видео предполагаемого террориста, который расстрелял 39 человек в Стамбуле
Теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь, 1 января. Мужчина открыл стрельбу в одном из ночных клубов. В результате погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Еще около 70 человек получили ранения.
Правоохранительные органы Турции разыскивают нападавшего. По подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь человек. Подробности о них не сообщили.
Полиция допустила, что совершивший теракт может быть выходцем из Киргизии, Узбекистана или восточных районов Китая. По информации агентства EFE, стрельбу мог устроить 28-летний Лакхе Машрапов.
Сам Машрапов в разговоре с агентством Turmush сказал, что не причастен к теракту. Он сообщил, что был в Стамбуле с 1 по 3 января.
«Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — рассказал он.
Машрапов добавил, что ранее турецкие правоохранительные органы уже допрашивали его «в связи со схожей внешностью».
Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
«Он расстреливал все на своем пути»: рассказ девушки, которая выжила в теракте в Стамбуле. И что известно о стрельбе, которую называют вторым «Батакланом»