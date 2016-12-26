Детский омбудсмен назвала условие пересмотра «закона Димы Яковлева»

Пересмотр или отмена «закона Димы Яковлева» возможны только после того, как США дадут возможность проследить судьбу усыновленных американцами россиян. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

«Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом, или не законом, или механизмом, там что-то будет введено», — заявила Кузнецова (цитата по «Интерфакс»).

По ее словам, более тысячи уже направленных заявок остались без ответа. «То есть совершенно игнорируются», — подчеркнула уполномоченный по правам детей. Кузнецова добавила, что приоритетом для социальных служб выступает устройство сирот в российские семьи. По ее словам, ситуация с усыновлением детей-сирот в России «стабильно хорошая».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «закон Димы Яковлева» оправдал себя и разговор о его отмене не ведется. «В подходе президента каких-либо изменений нет, и мне неизвестно о каких-то новых подходах в этом вопросе», — добавил он.

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в прошлом месяце также говорил, что в Москве не видят оснований для отмены закона. При этом, по его словам, такую возможность можно рассмотреть при каких-либо подвижках с американской стороны. Долгов не уточнил, о каких именно шагах может идти речь.

Помимо этого, в начале сентября детский омбудсмен Анна Кузнецова в день своего назначения на эту должность пообещала развивать «закон Димы Яковлева». По ее мнению, любые запретительные меры должны быть комплексными и сопровождаться «мерами поддержки, в том числе, чтобы стимулировать усыновление и детей-инвалидов, и детей с особенностями из детских домов в России».

«Закон Димы Яковлева» был принят в 2012 году. Он запрещает американским гражданам усыновлять детей из России и устанавливает ограничения на въезд в Россию граждан США. Свое название закон получил в честь погибшего по недосмотру российского мальчика, усыновленного родителями из США.