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Корреспондента Дождя оштрафовали после задержания в парке Кусково

Новости
19:31, 29 декабря
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Перовский районный суд Москвы признал корреспондента Дождя Василия Полонского виновным по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях и назначил ему штраф в размере 600 рублей. Об этом сообщает корреспондент Дождя из зала суда.

Во время заседания, которое проходило в открытом режиме, судья приняла решение удалить из зала прессу, объяснив это тем, что журналисты не могут вести аудиозапись заседаний. 

Между тем, согласно пункту 13 постановления пленума Верховного суда, присутствующие на заседании лица, «фиксирующие его ход в письменной форме или с помощью средств аудиозаписи», не обязаны уведомлять суд и получать у него разрешение на это.

Полонского задержали накануне в парке Кусково. Туда он приехал для съемки сюжета о вырубке деревьев. После задержания Полонского доставили в ОВД «Вешняки» и составили на него протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Максимальное наказание по этой статье составляет 15 суток ареста.

Корреспондента Дождя задержали на съемках в парке Кусково. Видео

Незадолго до этого в парке задержали 11 активистов, выступающих против вырубки деревьев. Их, как и корреспондента Дождя, обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции.

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