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Полиция разогнала защитников парка «Кусково» в Москве

В Москве задержали 11 защитников парка «Кусково»

Новости
01:18, 29 декабря
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Полиция задержала 11 активистов, которые защищали от вырубки парк «Кусково» на востоке Москвы. Об этом Дождю сообщил активист Михаил Барботкин. 

По его словам, 11 активистов были задержаны в парке «Кусково» по причине сопротивления сотрудникам полиции. Задержанные были доставлены в отделение полиции «Вешняки». Там Дождю подтвердили, что 11 человек были доставлены в отделение. Задержанные пробудут в участке до утра 29 декабря. Причину задержания в ОВД не назвали.

Ранее 28 декабря, по словам активистов, защищающих парк, полиция и рабочие приехали в «Кусково». Полиция оцепила территорию парка, а рабочие начали вырубку лесов.

По словам одного из активистов, на в парк приехали несколько единиц техники, которые начали вырубку деревьев. 

Активисты написали обращение в администрацию президента с требованием прекратить вырубку парка. В обращении отмечается, что вырубка происходит без соответсвующих документов и не соответсвует проекту строительства хорды, в рамках которого планиурется вырубить парк. 

Смотрите также: В парке Кусково вырубают деревья. При чем здесь Мединский? Прямое включение из парка

Территорию парка «Кусково» планируют вырубить в рамках строительства северо-восточной хорды — шестиполосной автотрассы, которая соединит Шоссе энтузиастов и МКАД. Защитники парка утверждают, что проект строительства не был согласован с местными жителями, а вырубка лесов нарушит экологический баланс района. В июле 2016 года активисты устроили в парке дежурный лагерь для защиты «Кусково».

8 декабря президент Владимир Путин пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вырубки в парке «Кусково». 

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