В Москве задержали 11 защитников парка «Кусково»
Полиция задержала 11 активистов, которые защищали от вырубки парк «Кусково» на востоке Москвы. Об этом Дождю сообщил активист Михаил Барботкин.
По его словам, 11 активистов были задержаны в парке «Кусково» по причине сопротивления сотрудникам полиции. Задержанные были доставлены в отделение полиции «Вешняки». Там Дождю подтвердили, что 11 человек были доставлены в отделение. Задержанные пробудут в участке до утра 29 декабря. Причину задержания в ОВД не назвали.
Ранее 28 декабря, по словам активистов, защищающих парк, полиция и рабочие приехали в «Кусково». Полиция оцепила территорию парка, а рабочие начали вырубку лесов.
По словам одного из активистов, на в парк приехали несколько единиц техники, которые начали вырубку деревьев.
Активисты написали обращение в администрацию президента с требованием прекратить вырубку парка. В обращении отмечается, что вырубка происходит без соответсвующих документов и не соответсвует проекту строительства хорды, в рамках которого планиурется вырубить парк.
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Территорию парка «Кусково» планируют вырубить в рамках строительства северо-восточной хорды — шестиполосной автотрассы, которая соединит Шоссе энтузиастов и МКАД. Защитники парка утверждают, что проект строительства не был согласован с местными жителями, а вырубка лесов нарушит экологический баланс района. В июле 2016 года активисты устроили в парке дежурный лагерь для защиты «Кусково».
8 декабря президент Владимир Путин пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вырубки в парке «Кусково».