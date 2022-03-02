Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы»
Курсы евро и доллара на Мосбирже обновили исторические максимумы
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Курсы евро и доллара на Московской бирже обновили исторические максимумы. Курс евро превысил 122 рубля, курс доллара поднялся выше 109,185 рубля.
Предыдущий максимум на Мосбирже был установлен 28 февраля. На пике курс доллара превышал 117 рублей, курс евро — 132 рубля.
2 марта Центробанк решил не открывать торги на Московской бирже в связи со «складывающейся ситуацией».
30 минут назад
Сторонники Навального обнаружили виллу тезки сына Матвиенко в Италии
1 час назад
Минобороны впервые назвало число погибших в Украине военных
1 час назад
«Два года в бункере могли сказаться»: политолог Виктория Полторацкая об изоляции Путина, ядерной опасности, разброде в элитах и угрозе мобилизации
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Также по теме
Другие новости
Сторонники Навального обнаружили виллу тезки сына Матвиенко в Италии Сегодня в 20:29 Минобороны впервые назвало число погибших в Украине военных Сегодня в 19:47 В России заблокировали сайт издания The Village Сегодня в 18:41 «Давайте не будем вступать в политические споры»: Набиуллина записала видеообращение к сотрудникам ЦБ Сегодня в 18:03 Наталья Поклонская записала обращение против войны в Украине Сегодня в 17:12 В Госдуму внесли законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за «фейки» о российской армии Сегодня в 17:01 «Одноклассники» заблокировали страницу Дождя Сегодня в 16:30 Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков Сегодня в 15:12 ЕС запретил поставку банкнот евро в Россию Сегодня в 15:33 Мишустин: сотрудники IT-сферы до 27 лет получат отсрочку от армии Сегодня в 14:38
Популярное у подписчиков Дождя за неделю