Курс евро превысил 89 рублей впервые за пять месяцев
Вечером 25 августа курс евро поднялся выше 89 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые с 30 марта.
По состоянию на 18:20 по мск евро стоил 89,077 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов в предыдущий день евро подорожал на 1,1 рубля, отмечает «Интерфакс».
При этом курс доллара достиг 75,3 рубля, подорожав на 65 копеек.
По словам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», ослабление рубля к доллару и евро связано с увеличением политических рисков вокруг России и негативной динамикой мировых рынков. Кроме того, рубль дешевеет из-за снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат в августе.
Пройден первый этап борьбы с кризисом. Что с безработицей? Вторая волна сокращений? Почему доллар подорожал?
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