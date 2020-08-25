Курс евро превысил 89 рублей впервые за пять месяцев

По состоянию на 18:20 по мск евро стоил 89,077 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов в предыдущий день евро подорожал на 1,1 рубля, отмечает «Интерфакс».

При этом курс доллара достиг 75,3 рубля, подорожав на 65 копеек.

По словам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», ослабление рубля к доллару и евро связано с увеличением политических рисков вокруг России и негативной динамикой мировых рынков. Кроме того, рубль дешевеет из-за снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат в августе.