Биржевой курс евро превысил 88 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 88 рублей. Это произошло впервые с 30 марта, следует из данных торгов.

По состоянию на 16:28 курс евро составлял 88,11 рубля. Европейская валюта по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня подорожала на 60 копеек.

Курс доллара на торгах превысил 75 рублей впервые с 6 мая.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что ослабление рубля к доллару и евро связано с тем, что участники рынка выходят «выходят из рублевых позиций на фоне активно дешевеющей нефти», а также из-за роста геополитических рисков вокруг России из-за предполагаемого отравления Алексея Навального и событий в Беларуси.