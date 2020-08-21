Биржевой курс евро превысил 88 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 88 рублей. Это произошло впервые с 30 марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 16:28 курс евро составлял 88,11 рубля. Европейская валюта по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня подорожала на 60 копеек.
Курс доллара на торгах превысил 75 рублей впервые с 6 мая.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что ослабление рубля к доллару и евро связано с тем, что участники рынка выходят «выходят из рублевых позиций на фоне активно дешевеющей нефти», а также из-за роста геополитических рисков вокруг России из-за предполагаемого отравления Алексея Навального и событий в Беларуси.
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