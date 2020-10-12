Кудрин рассказал о подготовке на него покушения в середине 2000-х

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в середине 2000-х годов, когда он занимал должность министра финансов, на него готовилось покушение из-за того, что он отказал в льготах частной компании. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Фото: пресс-служба Кремля

По его словам, покушение готовилось в 2005 или 2006 году.

«Пока был вице-премьером (Кудрин занимал пост вице-премьер с 2000 по 2004 и с 2007 по 2011 годы — прим. Дождь), практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО», — рассказал Кудрин.

Он заявил, что «отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать». До его назначения вице-премьером компания получала отсрочку на возвращение денег, а Кудрин «не стал этого делать».

«Я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними. Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги», — рассказал глава Счетной палаты.

По его словам, проводилось расследование, во время которого «нашли какие-то следы» и сотрудники ФСО «добыли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах».

Кудрин добавил, что уголовное дело заведено не было, так как преступление удалось предотвратить и никто не пострадал.