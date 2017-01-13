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Кудрин заявил об избытке государственных СМИ в России

Новости
15:57, 13 января
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Бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что в России слишком много государственных СМИ, передает RNS. 

«Я считаю, что у нас государственных медиа слишком много. Это однозначно. Я сейчас не предлагаю какие это меры, это требует более тонкого и тщательного разговора», — ответил Кудрин на вопрос, считает ли он целесообразным инициировать приватизацию в этом секторе.

В декабре прошлого года Кудрин сказал, что СМИ в России переживают трудные времена, находясь под давлением государственных институтов. По его мнению, независимых медиа в регионах становится меньше, а центральные каналы не дают полной картины того, что происходит.  

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