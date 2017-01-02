Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменили из-за финансовых проблем

Этап Кубка мира по сноуборду, который должен был пройти в Казани, отменен по финансовым причинам. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Соревнования Кубка мира в дисциплинах борд-кросс и параллельный гигантский слалом, проведение которых было запланировано в Казани 24-26 февраля, отменены по финансовым причинам», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что Российская федерация сноуборда и FIS ищут альтернативное место проведения соревнований в те же сроки. Рассматриваются различные варианты, в том числе и в России, добавили в FIS.

В конце 2016 года из-за допингового скандала в России были отменены несколько международных соревнований. Так, Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону. Вице-премьер Виталий Мутко позже опроверг информацию о том, что Союз биатлонистов России (СБР) сам отказался от проведения этапа Кубка мира.

Кроме того, были отменены чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, а также финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.