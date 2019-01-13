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Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону впервые за семь лет
Женская сборная России финишировала первой в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который прошел в немецком Оберхофе.
Эстафету бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова.
Павлова, Васильева, Куклина, Юрлова – браво! Какая крутая эстафета!#биатлон pic.twitter.com/G0ehBAvmM1— Sports.ru (@sportsru) 13 января 2019 г.
Второй финишировала сборная Германии, третьей — команда Чехии.
Это первая победа для женской сборной за последние семь лет, отмечает Sports.ru. До этого команда побеждала в 2012 году на этапе в Оберхофе.
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