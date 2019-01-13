Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону впервые за семь лет

Женская сборная России финишировала первой в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который прошел в немецком Оберхофе.

Эстафету бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова.

Второй финишировала сборная Германии, третьей — команда Чехии.

Это первая победа для женской сборной за последние семь лет, отмечает Sports.ru. До этого команда побеждала в 2012 году на этапе в Оберхофе.