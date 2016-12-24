Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Русский ПЕН-центр попросил Путина помиловать Олега Сенцова
«Интерфакс» узнал о переводе Лужкова из реанимации в обычную палату
Следователи узнали о планах ИГ устроить теракты в Великобритании
В Тунисе задержали племянника подозреваемого в совершении теракта в Берлине

Более 13 тысяч жителей Кубани остались без электричества

Новости
12:23, 24 декабря
638
1
Поделиться

На Кубани из-за падения автокрана на линии электропередач три поселка с населением более 13 тысяч человек оказались обесточены. Об этом сообщили в местном управлении МЧС России.

В зону аварийного отключения электричества попали поселки Тамань и Виноградный и частично станица Высшестиблиевская. В МЧС подчеркнули, что социально-значимых объектов на территории сел нет.

О падении автокрана на ЛЭП сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании «Кубаньэнерго». «В результате несогласованных с энергетиками работ стрелой тяжелой автотехники был поврежден провод высоковольтной линии», — рассказали в компании.

В настоящее время на месте падения крана уже работают ремонтные бригады. Часть обесточенных жилых домов подключили к резервной системе питания. О сроках устранения последствий инцидента не сообщается.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2