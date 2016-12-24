Более 13 тысяч жителей Кубани остались без электричества

На Кубани из-за падения автокрана на линии электропередач три поселка с населением более 13 тысяч человек оказались обесточены. Об этом сообщили в местном управлении МЧС России.

В зону аварийного отключения электричества попали поселки Тамань и Виноградный и частично станица Высшестиблиевская. В МЧС подчеркнули, что социально-значимых объектов на территории сел нет.

О падении автокрана на ЛЭП сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании «Кубаньэнерго». «В результате несогласованных с энергетиками работ стрелой тяжелой автотехники был поврежден провод высоковольтной линии», — рассказали в компании.

В настоящее время на месте падения крана уже работают ремонтные бригады. Часть обесточенных жилых домов подключили к резервной системе питания. О сроках устранения последствий инцидента не сообщается.