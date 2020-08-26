Forbes оценил доходы российских блогеров в инстаграме. Рейтинг возглавила Ксения Собчак

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 15 российских блогеров с самыми крупными рекламными доходами в Instagram. Второй год подряд его возглавляет телеведущая Ксения Собчак.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Forbes оценил ее рекламные доходы в 1,48 миллиона долларов в год. Это на 120 тысяч долларов меньше, чем годом ранее. После нескольких критических высказываний о протестах в США и движении Black Lives Matter, Audi и еще несколько крупных компаний разорвали с ней контракт.

Второе место заняла певица Полина Гагарина, заработавшая за год 890 тысяч долларов.

В рейтинг попали трое блогеры, чей контент посвящен семье и материнству: ведушая шоу «Такие родители» Ила Галич (850 тысяч долларов), а также Валерия Чекалина и Алина Левда.

Forbes также включил в рейтинг телеведущих Ксению Бородину, Анастасию Ивлееву, Регину Тодоренко и Викторию Боню, борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, киберспортсмена Алана Енилеева, а также артистов Елену Темникову, Ольгу Бузову, Егора Крида и Риту Дакоту.