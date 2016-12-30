Вице-премьер Крыма ушел в отставку

Казурин подал в отставку по собсвенному желанию. Причины такого решения не сообщаются.

Олег Казурин занимал свой пост с января 2016 года. В правительстве Крыма он курировал отрасли ЖКХ, строительства и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма.

Накануне, 29 декабря, источник РИА Новости сообщил, что несколькр чиновников крымского правительства подаои в отставку, среди них — и Казурин. По данным агентства, заявление об отставке также подал главный архитектор Крыма Александр Кузнецов, и от работы был отстранен глава службы капитального строительства Крыма Крым Иван Пойда.

25 декабря в отставку подал министр экономического развития Крыма Валентин Демидов.