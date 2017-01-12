Прямой эфир
59,20
63,02
56,32
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Кремль прокомментировал запрет на вещание Дождя на Украине
Санкт-Петербург останется собственником Исаакиевского собора после его передачи РПЦ
В Кремле ответили на заявления Тиллерсона о незаконном присоединении Крыма
Кремль назвал угрозой размещение американских танков в Польше

Кремль прокомментировал запрет на вещание Дождя на Украине

Новости
17:16, 12 января
334
0
Поделиться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле знают о запрете вещания Дождя на Украине, передает корреспондент Дождя.

«Деструктивная линия украинской стороны продолжается», — добавил Песков.

О запрете вещания Дождя на Украине стало известно 12 января. Такое решение принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Причиной, как объясняется на сайте ведомства, стало «признание государственной границы между Крымом и Украиной» и «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора» в фильмах, показанных телеканалом перед Новым годом. Речь идет о фильмах с участием актеров из «Квартета И» «О чем говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики». Их показывали в эфире Дождя 31 декабря 2016 года.

Помимо этого, претензии Нацсовета Украины вызвал сюжет программы «Здесь и сейчас» от 12 августа 2016 года. Высказывание корреспондента Дождя Владимира Роменского расценили как признание госграницы между Украиной и Крымом и непризнание территориальной целостности украинского государства. 

Член Национального совета Сергей Костинский также рассказал о нарушении рекламного законодательства. Иностранные телеканалы, вещающие на Украине, не могут показывать в эфире коммерческие ролики. Гендиректор Дождя Нататья Синдеева сообщила, что вещание Дождя на всей Украины осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала проинформировать о запрете вещания Дождя на Украине Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Дождь на Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу есть у примерно 500 тысяч домохозяйств.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2