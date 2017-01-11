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Кремль признал возможность «негативных последствий» от новых санкций США
Новые санкции против России могут затронуть инвестиции в нефтегазовые проекты
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Кремль признал возможность «негативных последствий» от новых санкций США

Новости
12:01, 11 января
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Новый санкции США в отношении России, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, нанесут дополнительный ущерб не только двусторонним отношениям стран, «но и в плане глобальной экономики и глобального энергорынка». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

По словам Пескова, для России возможны «опредленные негативные последствия» от таких санкций, но, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, нет никаких сомнений, что сектор «найдет компенсационные меры», чтобы уменьшить нанесенный ущерб. «Российская экономика и энергетический сектор доказал за последние два года, что он достаточно уверенно стоит на ногах», — заявил Песков.

Он добавил, что пока речь идет лишь о законопроекте, и в Кремле надеются на то, что «здравый смысл возобладает и удастся выйти из пике этой санкционной риторики».

Ранее стало известно, что новый пакет санкций США в отношении России, который предложила группа американских сенаторов, может затронуть нефтегазовый сектор, а именно инвестиции и процесс приватизации государственных активов. Поводом для новых санкций стала уверенность американских спецслужб в причастности России к кибератакам, которые повлияли на исход выборов президента США в начале ноябре 2016 года.

Санкции в отношении России из-за кибератак были введены в конце декабря указом президента США Барака Обамы. Группа сенаторов планирует расширить ограничительные меры и закрепить их на уровне Конгресса.

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