В Кремле подвели итоги президентства Обамы для России

В Кремле выразили глубочайшее сожаление тем, что на второй срок президента США Барака Обамы «пришелся период достаточно беспрецедентно затянувшейся деградации» отношений с Россией. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги президентства Обамы, передает корреспондент Дождя.

«Результаты президентства Обамы – внутреннее дело США. Можно выразить глубочайшее сожаление, что именно на второй строк президентства Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентно затянувшейся деградации наших отношений. Мы убеждены, что это не соответствует интересам ни нашим, ни США», — сообщил Песков.

Он также выразил надежду на выстраивание более позитивных отношений между Россией и США «в перспективе». Песков подчеркнул, что Россия готова вести диалог с США, не выставляя условий об отмене санкций. «Отношения находятся в низшей точке, безусловно, существуют разные форматы по нормализации отношений. Санкции, безусловно, являются элементом, который чрезвычайно негативно сказывается на двусторонних отношениях. Но даже в условиях санкций любые возможности для диалога в Москве приветствуют и готовы к этому», — подчеркнул Песков.

Отношения между Россией и США в очередной раз обострились после того, как в конце декабря санкции в отношении России были расширены. Поводом для этого стала уверенность властей США в причастности России к кибератакам, повлиявшим на исход президентских выборов в США.

В начале января американские спецслужбы опубликовали несекретную часть доклада «Оценка действий и намерений России в связи с прошедшими выборами в США». В нем утверждалось, что президент России Владимир Путин причастен к вмешательству в выборы президента США. Отмечается, что ЦРУ и ФБР «твердо уверены в этом», а Агентство национальной безопасности разделяет в этом «умеренную уверенность». В Кремле заявили, что «сильно устали» от обвинений в кибератаках, а также заявили, что доклад американских спецслужб не содержит конкретных доказательств. В Госдепартаменте сообщили, что «спецслужбы защитили чувствительную информацию, особенно ту, что касается источников и методов», а также напомнили о публикации именно незасекреченной части доклада.