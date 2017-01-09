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Песков рассказал о «cерьезной усталости» Кремля от обвинений в кибератаках в США

Новости
14:37, 9 января
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В Кремле прокомментировали публикацию несекретной части доклада спецслужб США, посвященному российскому вмешательству в президентские выборы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские власти «серьезно устали» от обвинений в причастности к атакам, которые выглядят как «охота на ведьм», передает «Интерфакс».

Фото: Reuters

Опубликованная несекретная часть доклада о хакерских атаках на США содержит обвинения «на достаточно любительском, эмоциональном уровне» и не содержит доказательств попытки вмешательства России в выборы, заявил Песков. Он отметил, « в очевидно сильно адаптированной части, в которой этот доклад был сделан публичным, публикация не добавила какой-то субстанции для комментирования».

Представитель российского президента отметил, что в Москве «наблюдается серьезная усталость от этих обвинений». По словам Пескова, сложившаяся ситуация напоминает «охоту на ведьм». «Наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы „охоты на ведьм“ (...) Потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки», — сказал Песков.

Пресс-секретарь не смог ответить на вопрос о том, насколько тщательно изучил доклад президент России Владимир Путин. «Это было доступно, я не могу сказать, насколько детально [ознакомился президент]. Но в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать, — заключил он. — Пытаться нанизать такое количество эмоций на скудный материал - это, конечно, вызывает недоумение».

«Путин приказал начать кампанию по вмешательству в выборы»: главное из доклада спецслужб США о кибератаках

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ представили несекретную часть доклада, посвященного оценке вмешательства России в выборы в США. В документе утверждается, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ начать кампанию по вмешательству в выборы.

Позднее президент США Барак Обама в интервью ABC признался, что недооценил степень влияния хакерских атак и дезинформации на «открытые» процессы в стране. 

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