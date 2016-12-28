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В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии
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В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии

Новости
13:20, 28 декабря
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает достаточной информацией о возможном соглашении России и Турции о перемирии в Сирии, передает корреспондент Дождя.

«Не могу ответить на этот вопрос. Не обладаю достаточной информацией», — заявил Песков.

Ранее о готовящемся соглашении сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на неназванные источники. По их словам, перемирие планируется распространить на всю территорию Сирии. По информации агентства, представители России и Турции пришли к соглашению по этому вопросу.

Anadolu уточняет, что в ближайшее время план перемирия передадут сторонам конфликта. Им предложат прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря. При этом режим перемирия не будет распространяться на борьбу с террористическими организациями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона вместе с Ираном и Турцией готова стать гарантом соглашения о перемирии, которое готовится между Дамаском и оппозицией.

В настоящее время перемирие в Сирии действует только в восточных районах Алеппо. Оно было установлено после того, как город был взят войсками сирийской армии.

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