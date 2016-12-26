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Кремль назвал «уродливым сумасшествием» высказывания Божены Рынски о крушении Ту-154
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Кремль назвал «уродливым сумасшествием» высказывания Божены Рынски о крушении Ту-154

Новости
13:00, 26 декабря
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Кремль прокомментировал высказывание журналиста Божены Рынски о съемочной группе канала НТВ, которая находилась на борту потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154, передает корреспондент Дождя.

«В целом такие уродливые проявления сумасшествия, они поражают, особенно в такие дни. Абсолютно понятная самая жесткая реакция общественного мнения», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Божена Рынска написала пост на своей странице в фейсбуке, в котором поблагодарила «боженьку» «за бонус в виде съемочной группы НТВошек». Журналист добавила, «но остальные-то почему?», имея в виду других пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря. Впоследствии Рынска удалила эту запись, опубликовав другую, в которой своей точки зрения не поменяла: «Я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», написала Рынска.

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В результате авиакатастрофы погибли 92 человека, среди них журналисты трех телеканалов — «Первый», НТВ и «Звезда», музыканты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и сотрудники Минобороны России.

Накануне стало известно об увольнении Божены Рынски из журнала SNC, где она работала обозревателем. По словам главного редактора издания Натальи Архангельской, Рынска не работает в журнале с 1 декабря.

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