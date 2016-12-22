Кремль прокомментировал законность участия Навального в выборах

Принимать участие в выборах президента России может любой гражданин страны, соответствующий критериям, прописанным в Конституции. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о законности участия оппозиционера Алексея Навального в выборах президента в 2018 году, передает корреспондент Дождя.

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, чтобы выдвигаться в президенты. Любой гражданин, если он соответствует критериям, это его право выдвигаться в президента», — заявил Песков.

Согласно Конституции России, в выборах президента может участвовать любой гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Порядок проведения выборов и допуск на них кандидатов регулируется федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин отверг законность участия Алексея Навального в выборах президента. «А он-то (Навальный — Дождь) почему об этом думает? Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?» — заявил Володин.

В ноябре Алексей Навальный вновь получил право участвовать в выборах — Верховный суд России отменил приговор по делу «Кировлеса», по которому политик был приговорен к пяти годам тюрьмы условно и к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Дело было направлено на повторное рассмотрение в кировский суд.

О намерении участвовать в выборах президента России Алексей Навальный объявил 13 декабря. В Кремле эту информацию прокомментировали «никак». Аналогичным образом на заявление Навального отреагировал премьер-министр России Дмитрий Медведев.