Кремль: Россия отзовет резерв из силовиков, размещенный у границы с Беларусью по просьбе Лукашенко

Резерв из сотрудников российских силовых структур, созданный Владимиром Путиным по просьбе Александра Лукашенко и находившийся рядом с границей с Беларусь, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом Путин и Лукашенко договорились на встрече в Сочи, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба Кремля

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы и выводит людей в места постоянной дислокации», — передает слова Пескова «Интерфакс».

Он также заявил, что кредит на 1,5 миллиарда долларов, который Россия договорилась выдать Беларуси, никоим образом не должен трактоваться как вмешательство в дела страны. Его цитирует ТАСС. По его словам, часть займа предназначена для рефинансирования предыдущих долгов.

Кроме того, Песков сообщил, что Москва считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Так он ответил на вопрос, не полагают ли в Кремле, что на фоне протестов Лукашенко не хватает легитимности.

14 сентября президенты России и Беларуси провели личные переговоры впервые с президентских выборов в Беларуси. Они договорились о кредите, совместных военных учениях и продолжении соблюдения международных договоров. Путин также сказал, что белорусы сами, без подсказок извне, должны разобраться в ситуации в стране.

27 августа Владимир Путин объявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости. По его словам, такое решение было принято по просьбе Александра Лукашенко. Он отмечал, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут границ, не начнут разбой».