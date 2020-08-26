«Мы против того, чтобы называть отравлением то, что не подтверждено». Кремль — о диагнозе Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле заинтересованы в установлении причин состояния Алексея Навального, но выступают против поспешных формулировок об отравлении. Об этом сообщает корреспондент Дождя.

«Мы также заинтересованы понять и определить, что случилось с больным. Поспешные формулировки, которые обидно используются, что это с высокой вероятностью отравление, — мы терпеливо к этому относимся. Но надо найти отравляющее вещество», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле не видят причин для ухудшения отношений с западными странами из-за отравления оппозиционера.

«Нам бы этого не хотелось [ухудшения отношений]. Для этого нет никакой причины. Мы против того, чтобы кто-то приклеивал ярлыки к нынешней ситуации и называл отравление тем, что пока не подтверждено. Это российский гражданин, который находится в коме. И мы хотим выяснить причины», — добавил Песков.

20 августа Алексея Навального госпитализировали с подозрением на отравление в Омске. Местные врачи заявили, что политик впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Через двое суток его перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где заявили, что Навальный был отравлен.