«Мы не располагаем достоверной информацией». Песков — о сообщениях об улучшении здоровья Навального

Кремль не доверяет сообщениям СМИ о состоянии Алексея Навального, но не располагает более детальной информацией об этом, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

Фото: Евгений Фельдман / Проект «Это Навальный»

«Это же сообщения СМИ, мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем считать эти сообщения за первоисточник, пока они не подкреплены более официальной информацией. Мы не располагаем более детальной информацией о состоянии здоровья пациента», — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что в Кремле по-прежнему не видят оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, так как Россия не получала результатов его анализов, подтверждающих это предположение.

Песков также заявил, что намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Навального недопустимы и ошибочны. Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что к нему причастны «высокопоставленные российские чиновники».

Кроме того, Песков сказал, что «возможно, произошло какое-то недопонимание», комментируя заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте. По словам Конте, Путин пообещал ему создать комиссию по расследованию отравления Навального.

Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в Омске 20 августа, затем его перевезли на лечение в Берлин. Немецкое правительство заявляло о получении доказательств того, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Европейские страны призвали Россию провести прозрачное расследование, однако российские чиновники несколько раз говорили, что не видят для этого оснований.