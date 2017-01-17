Кремль объяснил участие ВТБ в сделке по приватизации «Роснефти»

Участие ВТБ в сделке по продаже 19,5% «Роснефти» — коммерческий вопрос, который не имеет отношения к самой приватизации. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя.

«В данном случае вряд ли можно говорить об участии в приватизации, речь идет о коммерческих операциях», — сказал Песков.

Он отметил, что ВТБ нельзя считать участником приватизации, потому что банк не является собственником акций. ВТБ выдал промежуточный кредит на покупку 19,5% акций «Роснефти».

Накануне стало известно о том, что банк ВТБ в декабре 2016 года дал покупателям акций «Роснефти» бридж-кредит на 692,4 миллиарда рублей, то есть на полную стоимость пакета.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что участие ВТБ позволило избежать волатильности на валютном рынке, сообщает «Интерфакс». По его словам, в рамках сделки «все цели были достигнуты полностью», но в ходе нее «решались самые разные задачи, в частности, надо было избежать различных эксцессов».

Представитель швейцарского трейдера Glencore сообщил, что это была промежуточная сделка, необходимая для закрытия транзакции.

В начале января «Роснефтегаз» отчитался о закрытии сделки по продаже 19,5% акций «Роснефти» Катарскому суверенному фонду и Glencore. Президент Владимир Путин назвал эту сделку крупнейшей на мировом энергетическом рынке за 2016 год.