Кремль назвал угрозой размещение американских танков в Польше

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что размещение в Польше американских танков и бронетехники является угрозой интересам и безопасности России, передает « Интерфакс ».

«Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», — сказал Песков, отметив, что «это даже не европейское государство».

Ранее СМИ сообщили о прибытии в Польшу первой партии танков армии США вместе с тремя тысячами военных в рамках операции по обеспечению безопасности стран-членов НАТО. Это самая крупная отправка американской военной техники в Европу за последние несколько десятков лет, отмечает BBC.

Как отмечает The Independent, американские войска будут размещены на двух тренеровочных базах в западной Польше, а затем их переместят в другие шесть стран в этом регионе.