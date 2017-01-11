Новости
11:36
Жириновский предложил сократить гимн России
10:59
Среди арестованного имущества Улюкаева оказались драгоценные монеты
9:58
Мутко назвал российский спорт «одним из чистейших в мире»
9:09
Россияне сократили потребление мяса и рыбы из-за роста цен
8:24
WikiLeaks сочла неправдоподобным «российское досье» на Трампа
6:35
Обама в прощальной речи пообещал «максимально гладкую» передачу власти
6:21
Замминистра имущества Иркутской области временно отстранили от должности из-за дела о «Боярышнике»
5:31
BuzzFeed опубликовал доклад о российском досье на Трампа
Кремль допустил обсуждение вопроса об обмене пленными с Украиной
Обсуждение вопроса об обмене пленными возможно в рамках работы соответствующих подразделений контактной группы по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«У меня нет сомнения, что, так или иначе, это будет анализироваться, безусловно, и конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы — соответствующих подразделений», — ответил Песков на вопрос о том, анализировали ли в Кремле опубликованные украинским политиком Надеждой Савченко списки пленных россиян на Украине, ополченцев и сотрудников СБУ.
По словам Пескова, Россия будет делать все, что формировать «атмосферу доверия» между Донбассом и Киевом.
Дополняется.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.