Кремль допустил обсуждение вопроса об обмене пленными с Украиной

«У меня нет сомнения, что, так или иначе, это будет анализироваться, безусловно, и конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы — соответствующих подразделений», — ответил Песков на вопрос о том, анализировали ли в Кремле опубликованные украинским политиком Надеждой Савченко списки пленных россиян на Украине, ополченцев и сотрудников СБУ.

По словам Пескова, Россия будет делать все, что формировать «атмосферу доверия» между Донбассом и Киевом.

Дополняется.