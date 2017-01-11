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Кремль допустил обсуждение вопроса об обмене пленными с Украиной

Новости
12:36, 11 января
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Обсуждение вопроса об обмене пленными возможно в рамках работы соответствующих подразделений контактной группы по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». 

«У меня нет сомнения, что, так или иначе, это будет анализироваться, безусловно, и конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы — соответствующих подразделений», — ответил Песков на вопрос о том, анализировали ли в Кремле опубликованные украинским политиком Надеждой Савченко списки пленных россиян на Украине, ополченцев и сотрудников СБУ.

По словам Пескова, Россия будет делать все, что формировать «атмосферу доверия» между Донбассом и Киевом.

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