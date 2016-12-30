Кремль назвал «незаконными» новые санкции США из-за кибератак

В Кремле считают санкции США в отношении России из-за хакерских атак незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя.

«Мы считаем эти санкции и решения незаконными и необоснованными. Мы категорически не согласны с такими беспочвенными обвинениями в адрес российской стороны», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что такие действия действующей администрации США «являются проявлением непредсказуемой и можно даже сказать агрессивной внешней политики».

Песков добавил, что пока не может сказать, какой будет ответ на эти санкции. «Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что такие решения администрации Обамы преследуют две цели: «окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США».

В четверг, 29 декабря, США ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. В санкционный список попали шесть человек и пять ведомств, в том числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Кроме того США решили выслать из страны 35 российских дипломатов. Им дали 72 часа для того, чтобы покинуть страну. Также закрыты два российских дипломатических жилкомплекса в Мэриленде и Нью-Йорке.