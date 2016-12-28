Кремль прокомментировал возможность введения штрафов за скачивание пиратского контента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано формировать позицию по законопроекту о штрафах за скачивание нелегального контента для пользователей. Накануне об обсуждении подобной меры рассказал министр культуры Владимир Мединский.

«Пока только разрабатывается законопроект. Если будет сформулировано что-то, тогда можно будет вырабатывать конретную точку зрения. Пока, насколько я понимаю, ничего не сформулировано», — сказал Песков.

Накануне глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что ведомство вместе с депутатами Госдумы разрабатывает меры по ужесточению антипиратского законодательства. Он отметил, что введение штрафов за скачивание пиратского контента является одной из предлагаемых мер.

С мая 2015 года действуют антипиратские поправки, которые обязуют сайт после первого судебного решения удалять контент, который нарушает авторские права, а после двух решений суда в пользу правообладателей сайт может быть заблокирован навсегда.

Под действие этих поправок уже попал крупнейший российский торрент-трекер Rutracker.org. В январе он был навсегда заблокирован после решения по иску издательства «Эксмо» за распространение произведений Дарьи Донцовой и Александра Громова.