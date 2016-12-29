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Путин разрешил военным заключать краткосрочные контракты

Новости
19:03, 29 декабря
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет военнослужащим право заключать краткосрочные контракты для участия в военных операциях за границей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект дает служащим по призыву военнослужащим и находящимся в запасе возможность заключать контракты на срок не более чем на один год для восстановления мира и безопасности за пределами территории России.

Это позволит оперативно решать краткосрочные задачи, связанные с участием в операциях по поддержанию мира и борьбы с террористическими и экстремистскими организациями, говорится в документе.

В законе отмечается, что принятие документа вызвано изменением военно-политической обстановки.

Краткосрочные военные контракты: легализация наемников? Руководитель комиссии СПЧ по правам военнослужащих о новом законопроекте

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