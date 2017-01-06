Прямой эфир
59,32
62,83
57,40
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Минобороны объявило о начале сокращения группировки в Сирии
Байден сообщил о «секретных» действиях США в ответ на российские кибератаки
CNN рассказал о выявлении спецслужбами США российских посредников Wikileaks
На берег немецкого острова вынесло тысячи яиц с игрушками

СК назвал наркотики возможной причиной смерти четырех человек в Красноярске

Новости
13:46, 6 января
512
0
Поделиться

Причиной гибели четырех человек в Красноярске могли стать наркотические вещества. Об это говорится на сайте местного управления Следственного комитета. Ранее сообщалось, что четверо погибших употребляли спиртные напитки, в том числе, алкогольный коктейль «Тайм-аут».

В СК сообщили, что изъятый на месте происшествия алкоголь был отправлен на экспертизу, однако в нем не нашли не метилового спирта, ни других опасных для жини и здоровья веществ. Сейчас следствие отрабатывает версию о смертельном отравлении погибших наркотическими веществами.

В связи с гибелью людей было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ РФ (сбыт товаров и продукции, не соответствующих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц).

Тела четверх человек были найдены в общежитии вечером, 5 января. По данным следствия, все они употребляли спиртное, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут», купленный в павильоне.

Эпидемия алкогольных отравлений: что пьет нищая Россия. И как планы правительства по борьбе с «Боярышником» могут ухудшить ситуацию

В декабре в Иркутске погибли 77 человек, отравившиеся концентратом для ванн «Боярышник». В жидкости содержался метиловый спирт. С 26 декабря в России действует месячный запрет на продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Он не касается лекарств, парфюмерии и стеклоочистителя.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2