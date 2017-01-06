СК назвал наркотики возможной причиной смерти четырех человек в Красноярске

Причиной гибели четырех человек в Красноярске могли стать наркотические вещества. Об это говорится на сайте местного управления Следственного комитета. Ранее сообщалось, что четверо погибших употребляли спиртные напитки, в том числе, алкогольный коктейль «Тайм-аут».

В СК сообщили, что изъятый на месте происшествия алкоголь был отправлен на экспертизу, однако в нем не нашли не метилового спирта, ни других опасных для жини и здоровья веществ. Сейчас следствие отрабатывает версию о смертельном отравлении погибших наркотическими веществами.

В связи с гибелью людей было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ РФ (сбыт товаров и продукции, не соответствующих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц).



Тела четверх человек были найдены в общежитии вечером, 5 января. По данным следствия, все они употребляли спиртное, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут», купленный в павильоне.

В декабре в Иркутске погибли 77 человек, отравившиеся концентратом для ванн «Боярышник». В жидкости содержался метиловый спирт. С 26 декабря в России действует месячный запрет на продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Он не касается лекарств, парфюмерии и стеклоочистителя.