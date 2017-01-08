Власти Подмосковья опровергли введение режима ЧС из-за отключения отопления в Красногорске

Информация о введении в Красногорске режима чрезвычайной ситуации из-за аварии на котельной, которая привела к массовому отключению отопления, не соответствует действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Московской области.

Ранее о возможном введении режима ЧС в Красногорске в своем Instagram написал глава Красногорского района Подмосковья Михаил Сапунов. В пресс-службе губернатора Московской области подчеркнули, что такое предположение было сделано из-за «опасности оставить жителей 84 многоквартирных домов без тепла» — около 12 тысяч человек. «Однако после обследования и выяснения всех обстоятельств стало очевидно, что подача теплоносителя котельной не прерывалась, циркуляция тепла в жилых домах осуществлялась», — приводятся в сообщении слова заместителя министра ЖКХ Подмосковья Владимира Мельника.

По его словам, температура в жилых домах поддерживалась на уровне 12-15 градусов тепла, отопление полностью не отключалось. Мельник добавил, что восстановительные работы в котельной почти завершились — два из трех котлов уже работают. «Из-за низкой температуры на улице планируется запуск третьего котла, который заработает на полную мощность в ближайшее время», — подчеркнул Мельник.

Авария в одной из котельных Красногорска произошла утром 8 января. Там произошла утечка теплоносителя, в результате чего в 84 жилых домах отключилось отопление. Аналогичная авария произошла накануне — 7 января из-за аварии на одном из трех котлов квартиры 12 тысяч жителей Красногорска отапливались недостаточно.

В конце недели в Москве и области ударили сильные морозы — местами температура опускалась до -35 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе потеплеет к 10 января — температура воздуха составит около -10 градусов мороза.