На реке в Краснодарском крае пропали четверо подростков

В Тимашевском районе Краснодарского края спасатели ищут четверых подростков, которые, по предварительным данным, могут находиться в реке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС.

Как рассказал представитель ведомства, около 16:10 по московскому времени в МЧС поступила информация о том, что в реке Кирпили около поселка Садовод тонет ребенок. Его возраст предположительно составляет 12-13 лет. «Когда его спасли, он сообщил, что с ним также находилось еще четверо друзей, которые пропали без вести», — сообщили в МЧС.

Собеседник РИА Новости в региональном управлении МЧС добавил, что дети гуляли по замерзшей реке и провалились под лед.

В настоящее время пропавших их ищут спасатели. В поисках задействованы 19 человек и семь единиц техники. Как рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах, один ребенок утонул в реке, еще одного спасли, поиски двух оставшихся продолжаются.