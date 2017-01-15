Прямой эфир
59,68
63,47
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
На реке в Краснодарском крае пропали четверо подростков
Патрушев заявил об участившихся атаках на информационные системы России
«Интерфакс» сообщил о планах России оставить в Сирии два военных объекта
Представитель Трампа опроверг информацию о его встрече с Путиным в Рейкьявике

На реке в Краснодарском крае пропали четверо подростков

Новости
17:49, 15 января
102
0
Поделиться

В Тимашевском районе Краснодарского края спасатели ищут четверых подростков, которые, по предварительным данным, могут находиться в реке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС.

Фото: РИА Новости / Владимир Корнев

Как рассказал представитель ведомства, около 16:10 по московскому времени в МЧС поступила информация о том,  что в реке Кирпили около поселка Садовод тонет ребенок. Его возраст предположительно составляет 12-13 лет. «Когда его спасли, он сообщил, что с ним также находилось еще четверо друзей, которые пропали без вести», — сообщили в МЧС.

Собеседник РИА Новости в региональном управлении МЧС добавил, что дети гуляли по замерзшей реке и провалились под лед.

В настоящее время пропавших их ищут спасатели. В поисках задействованы 19 человек и семь единиц техники. Как рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах, один ребенок утонул в реке, еще одного спасли, поиски двух оставшихся продолжаются.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2