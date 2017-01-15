Сербия заявила об угрозе прямого столкновения с Косово

Президент Сербии Томислав Николич заявил о нахождении «на грани прямого столкновения» с Косово из-за инцидента с поездом. Об этом сообщает Associated Press.

Николич заявил, что делает властям Косово «последнее предупреждение». Поводом для вновь обострившегося конфликта Сербии и Косова стало то, что косовские албанцы не пропустили пассажирский поезд, следовавший из Сербии. Поезд был оформлен в цветах сербского флага, а изнутри украшен православными иконами. Также на нем были надписи «Косово — это Сербия». 14 января он следовал из Белграда в город Косовска-Митровица, находящийся на территории непризнанной Республики Косово. Поезд простоял на границе несколько часов, после чего вернулся в Белград. Пограничники Косова сочли его внешний вид угрозой суверенитету государства и отказались пропускать поезд.

«Вчера мы оказались на грани прямого столкновения. Мы — страна, которая будет защищать свой народ и свою территорию», — заявил президент Сербии во время совещания с представителями высший органов безопасности. Встреча была организована из-за инцидента с поездом. Николич также обвинил власти Косова в «желании войны».

Премьер-министр Косова Иса Мустафа сообщил, что донес информацию об инциденте и свое беспокойство по поводу него до властей США и представителей Евросоюза. Он назвал происшествие с поездом провокацией и «неприемлемыми, ненужными действиями, которые не привносят вклада в нормализацию отношений между двумя странами».

Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Этому предшествовала партизанско-террористическая война, развернувшаяся в середине 1990-х годов между албанцами и сербами. Вооруженный конфликт сопровождался массовыми репрессиями, убийствами мирных жителей и этническими чистками, которые совершали обе стороны конфликта.

Республика Косово была признана США и большинством стран Евросоюза. Против ее признания в качестве независимого государства выступили, в частности, Сербия и Россия. Большинство населения Косова — албанцы, однако в северных районах частично признанного государства проживают сербы. Согласно конституции Сербии, за Косовом закреплен статус автономного края.