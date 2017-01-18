Прямой эфир
59,24
63,30
54,66
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Матвиенко назвала условие для отмены «закона Димы Яковлева»
Россия согласилась на вооружение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе стрелковым оружием
Кремль прокомментировал предложение Савченко «сдать» Крым в обмен на Донбасс
ЦРУ опубликовало 12 миллионов страниц архивных документов о своей работе
В Москве уволили полицейского из «танцующего» свадебного кортежа

В Москве уволили полицейского из «танцующего» свадебного кортежа

Новости
14:43, 18 января
681
0
Поделиться

Сотрудник полиции, чей свадебный кортеж нарушил правила дорожного движения в Москве, был уволен из МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, у уволенного было звание старшего лейтенанта. Он был сотрудником одного из подразделений УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы. Из органов внутренних дел его уволили «по отрицательным мотивам». Представитель МВД добавила, что проводится проверка в отношении руководителей бывшего полицейского.

В МВД проверят видео со свадебным кортежем полицейского

Накануне Life опубликовало видео, снятое из соседней машины. Как утверждает издание, на нем запечатлен свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного УВД Троицкого административного округа Москвы Карахана Балакеримова. Свадьба состоялась в конце сентября 2016 года. Сам Балакеримов заявил, что не знает, кто нарушал правила дорожного движения. «Вы видели меня в машине, которая нарушает? Нет. Я улыбаюсь, потому что мой кортеж едет правильно. Я не знаю, кто нарушал, и знать не хочу», — заявил Балакеримов.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
С кем играет Путин, кто стоит за делом Павленского и чему верить в утечке о Сергее Иванове
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2