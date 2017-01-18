В Москве уволили полицейского из «танцующего» свадебного кортежа

Сотрудник полиции, чей свадебный кортеж нарушил правила дорожного движения в Москве, был уволен из МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, у уволенного было звание старшего лейтенанта. Он был сотрудником одного из подразделений УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы. Из органов внутренних дел его уволили «по отрицательным мотивам». Представитель МВД добавила, что проводится проверка в отношении руководителей бывшего полицейского.

Накануне Life опубликовало видео, снятое из соседней машины. Как утверждает издание, на нем запечатлен свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного УВД Троицкого административного округа Москвы Карахана Балакеримова. Свадьба состоялась в конце сентября 2016 года. Сам Балакеримов заявил, что не знает, кто нарушал правила дорожного движения. «Вы видели меня в машине, которая нарушает? Нет. Я улыбаюсь, потому что мой кортеж едет правильно. Я не знаю, кто нарушал, и знать не хочу», — заявил Балакеримов.